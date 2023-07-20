نتائج الثانوية العامة الدورة الأولى وزارة التربية والتعليم العالي ، يبحث المواطنين وأهالي الطالبة عن رابط فحص نتائج الثانوية العامة مع اقتراب العد التنازلي لإعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة الساعة الـ9 صباحا.

موقع وزارة التربية والتعليم العالي

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2023 وزارة التربية والتعليم من هنا.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة

في "الرسالة نت" نخصص لكم رابطًا خاصًا قبل الإعلان للبحث عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي بالاسم لجميع من أراد الوصول للنتائج.

وذلك من خلال الضغط على الرابط هنا:

الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين

اولاُ على الطلاب دخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

ثم اختيار نتائج توجيهي فلسطين 2023.

ومن ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب كاملاً في الخانة المخصص له.

ثم الضغط على عرض او الاستعلام على النتيجة.