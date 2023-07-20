بالأسماء.. نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023.. ستعلن وزارة التربية والتعليم الساعة التاسعة من صباح اليوم، نتائج الثانوية العامة لهذا العام، في ظل التأكيد بأن معدل النجاح لهذا العام يقترب من الأعوام الماضية التي بلغت نسبته 65%

وستصدر الوزارة النتائج في بيان صحفي، ستعلن فيه العشر الأوائل على مستوى الوطن والمحافظات الشمالية والجنوبية في التخصصات كافة.

وستنشر النتائج بأرقام الجلوس، تبعا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

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وحددّت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، موعدا لإعلان نتائج الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام بلغ 87826 مشتركًا، موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917، والفرع الشرعي 1242، الفروع المهنية 3486.

وتوفر لكم مؤسسة الرسالة للإعلام رابط فحص سريع حول نتيجة الثانوية العامة والتوجيهي بالاسماء ورقم الجلوس فور الإعلان عنها عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــا

تغطية نتائج توجيهي

وتخصص الرسالة نت مساحة واسعة لتغطية أحداث إعلان نتائج الثانوية العامة، ورصد فرحة الأهالي بتفوق أبنائهم، حيث يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني أو منصاتنا الرسمية.

ومن المقرر أن تكون التغطية (مرئية ومكتوبة ومسموعة)، حيث ينتشر مراسلوا الرسالة نت في كافة المحافظات لتسجيل هذه الفرحة المميزة.

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ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم المواطنين إلى تجنب استخدام الأساليب المؤذية للاحتفال بنتائج الثانوية العامة، وأن يكون التعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة، بعيداً عن استخدام إطلاق النار والمفرقعات الخطرة.

وقال البزم في تصريحات صحفية، "نجحنا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بجهود الأجهزة الأمنية والشرطية في أن نتخلص من ظاهرة إطلاق النار التي كانت تترافق مع إعلان نتائج الثانوية العامة، ونعمل للمراكمة على هذا النجاح هذا العام".

وأهاب بأبناء شعبنا أن يحافظوا على ما وصلنا إليه من إنجاز، خاصة وأن حوادث إطلاق النار سابقاً خلفت مآسي وضحايا وإصابات، وحوّلت الأفراح إلى أحزان.

وأكد البزم أن لدى الأجهزة الشرطية والأمنية في هذا العام جهد كبير في الميدان من أجل ضبط هذه الحالة؛ حيث سينتشر عناصر الشرطة وخاصة المباحث العامة في كل محافظات قطاع غزة لمتابعتها.