حماس تشارك في حفل السفارة المصرية بمناسبة العيد الوطني

شارك ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، يرافقه مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة جمهورية مصر العربية بمناسبة عيدها الوطني.

وقدّم ممثل الحركة التهاني للسفير المصري "ياسر علوي" بالمناسبة، متمنيًا لمصر التقدم والازدهار، ولشعبها الرقي والسعادة، ومثمناً دورها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

والتقى ممثل الحركة مع عدد من الوزراء والنواب، والسفراء العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات السياسية، وأكد ضرورة دعم القضية الفلسطينية في كل المجالات، وفي كل المناسبات والمحافل الدولية لأنها قضية محقة وعادلة.