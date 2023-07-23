ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أسبوعين من الآن، فقد تعددت الأخبار حول موعد ظهور النتيجة وذلك بعد انتهاء الطلاب من اجتياز الاختبارات السنوية لهذه المرحلة الصعبة والتي يتحدد مستقبلهم من خلالها.

يتوق الكثير للتعرف على الموعد النهائي للنتيجة من خلال البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الأخبار على جوجل.

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أسبوعين من الآن





وقد كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة أن من الوارد أن يتم ظهور النتيجة خلال الأسبوع المقبل على الأكثر، وأن الكنترولات في جميع المناطق التعليمية تعمل على قدم وساق لإظهار النتيجة في أقرب وقت ممكن حرصا على الطلاب.

وقد أكدت أيضا أنه بمجرد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة فإنه من المقرر رفعها على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص، وذلك تسهيلا على الطلاب وذويهم في التمكن من الحصول على النتيجة من منازلهم دون الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة.

ودعا وزير التعليم الطلاب إلى الهدوء والتزام التروي حتى تظهر النتيجة في الموعد المقرر لها وأكد أنه لا داعي للقلق بشأن مؤشرات النتيجة المبدئية وأكد أيضا على أنه لن يتم ظلم أحد من الطلاب في التصحيح.

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مؤشرات النتائج الخاصة بالثانوية العامة

أكدت المؤشرات الأولية التي تخص النتيجة بأن النتائج مبشرة للغاية وأن نسب النجاح هذا العام تفوق نسب النجاح المعتادة في كل عام في كل الأقسام سواء في القسم الأدبي أو القسم العلمي أو قسم الاقتصاد المنزلي، وأيضا في قسم العلوم الشرعية.

وأكدت المصادر على أن نسب النجاح في كل الأقسام تتعدي 60%، كما أكد أن عدد كبير من الطلاب قد حصل على الدرجات النهائية.

كما أوضحت أن هناك فرصة أمام الطلاب لتحسين معدلاتهم خلال الدور الثاني، وبالنسبة لمكاتب التنسيق فإنها فور إعلان النتائج سوف يتم التعرف على معدلات كل كلية على حدة من خلال موقع الوزارة.

في النهاية أوضحنا الأخبار عن نتائج الثانوية العامة وترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أسبوعين من الآن.