التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية التي يتم البحث عنها من قبل الأسر الفلسطينية، أن الأسر المتعففة الموجودة في قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي الأراضي الفلسطينية على وجه العموم يحرصون على التقديم إلى المساعدات الاجتماعية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك من أجل الاستفادة من جميع المساعدات والمنح والخدمات التي يتم طرحها من قبل الجهات المسؤولة في مختلف أنحاء البلاد، كما يوجد عدد من الإجراءات والشروط المهمة التي يجب الالتزام بها من أجل التسجيل في تلك الخدمة.

التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية





والمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط يريدون الاستعلام عن كيفية التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وسوف يتم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية.

ومن ثم قم بتسجيل الدخول من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة "حفظ البيانات".

كيفية تحديث بيانات وزارة التنمية الاجتماعية

على كافة المواطنين الموجودين في أراضي فلسطين "غزة" الاستفادة من المساعدات الاجتماعية من وقت لأخر، كما يجب عليهم القيام بتحديث جميع بياناتهم من خلال منصة النظام الموحد التابع إلى وزارة التنمية الاجتماعية، سوف يتم الاستعلام عن كيفية تحديث بيانات وزارة التنمية الاجتماعية من خلال نظام الدخول الموحد فيما يلي:

لا بد من أن يكون المستفيد من سكان الأراضي أو القطاع الفلسطينية، وأن يكون مسجل ضمن قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية.

أولًا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال المنصة الوطنية الموحدة.

قم بالنقر على أيقونة "تسجيل الدخول".

ومن ثم قم بتعبئة خانات اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم قم بالضغط فوق أيقونة الصفحة الشخصية.

قم بالنقر فوق زر "تحديث البيانات".

وأخيرًا قم بحفظ التحديث.

شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية عبر النظام الموحد

هناك عدد من الشروط الضرورية للحصول على خدمة المساعدات الاجتماعية من خلال النظام الموحد وعلى المتقدم الالتزام بها من أجل التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، ويتضح تلك الشروط من خلال النقاط الآتية:

على المتقدم أن يقوم بتقديم جميع المستندات والوثائق، وكل ما هو يثبت وجود سبب حقيقي للحصول على المساعدة.

لا بد من أن يكون المتقدم من محافظة القدس للحصول على الخدمة.

ومن الشروط الأخرى والمهم أن لا يكون المقدم من المستفيدين من الخدمات التي يتم طرحها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

على أن تكون الأسر الفلسطينية الأشد فقرًأ، كما أن حجم نفقاتها الاستهلاكية دون خط الفقر يعد شديد للغاية لهذه الأسر.

الأسر الفلسطينية التي تعاني من ظروف ومشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة، ولهذا تتطلب إلى التدخل وتقديم إلى المساعدة الاجتماعية.

على أن تتضمن الأسرة على فئات مهمشة والتي تتمثل في ذوي الإعاقة، الأيتام، المسنين، أرامل، أحداث، وما إلى غير ذلك.

الوثائق المطلوبة للحصول على خدمة المساعدات الاجتماعية

هناك عدد من الوثائق المطلوبة من أجل التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وسوف يتم الاستعلام عن تلك الوثائق من خلال النقاط التالية:

على المتقدم إحضار نسخة واحدة من صورة هوية الزوج أو الزوجة.

إحضار نسخة واحدة من صورة هوية مقدم الطلب.

ومن الوثائق المطلوبة للحصول على خدمة المساعدات الاجتماعية هي إحضار نسخة واحدة من المستندات التي تثبت وجود سبب مؤكد للحصول على تلك الخدمة.

ومن المستندات الأخرى هو إحضار نسخة من رقم حساب بنكي (آيبان).

الإجراءات اللازمة للحصول على خدمة المساعدات الاجتماعية

يوجد عدد من الإجراءات المهمة التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وسوف نتعرف على تلك الإجراءات من خلال السطور التالية:

لا بد من طرح الملف والمستندات المهمة على اللجنة المختصة؛ وذلك من أجل تقديم توصياتها، حيث إن اللجنة تقوم بمناقشة كل حالة على حدا.

ومن أجل الحصول على تلك الخدمة هي يجب تقديم الطلب لدى الموظف المسئول.

ومن الإجراءات أيضًا هي إعداد استمارة ملف خاص بالملفات التي حصلت على توصية بالمساعدة، ومن ثم تحويلها إلى الدائرة المالية.

لا بد من إعداد ملخص عن الحالة من أجل تمهيدا لعرضها على اللجنة، وذلك بالإضافة إلى أنه يتم دراسة الطلب من قبل الموظف المختص.

يتم رفع جميع التوصيات الخاصة باللجنة إلى معالي الوزير؛ وذلك من أجل المصادقة عليها.

قبل البدء في تقديم الطلب لا بد من الاستعلام عن مقدم الطلب من خلال البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية؛ وذلك من أجل التأكد أن مقدم الطلب لا يحصل على أي مساعدة من أي جهة أخرى؛ وذلك حتى يتم التأكد من عدم الازدواجية في تقديم المساعدات.

أنظمة الدعم الاجتماعي للفقراء في الأراضي الفلسطينية

هناك مجموعة من المؤسسات توجد في الأراضي الفلسطينية تعمل على توفير الدعم الاجتماعي غير الرسمي والدعم الاجتماعي الرسمي إلى الفقراء، حيث إن الدعم غير الرسمي يتمثل في بعض الجمعيات الخيرية الأهلية والمؤسسات غير الحكومية، ولهذا السبب يقومون بالتسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، أما الدعم الرسمي يتمثل في ثلاث مؤسسات رئيسية، وسوف يتم التعرف عليهم من خلال الفقرات التالية:

أنظمة الدعم الاجتماعي غير الرسمي

يوجد مجموعات من المؤسسات الخيرية والأهلية التي تعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الدعم الاجتماعي إلى الأسر الفلسطينية المحتاجة والتي قد تكون تحت خط الفقر، كما أن استراتيجية المنظمات غير الحكومية الهدف منها هو احتواء الفقر والحد منه قدر المستطاع وعلى الرغم من ذلك



فإنها غير مدعمة من خلال أبعاد تنموية، وذلك الدعم يعتبر محدود للغاية.

كما أن المؤسسات والمراكز البحثية الاجتماعية والاقتصادية قد أوضحت عدد من الدراسات، وذلك مثل: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محدودية التكافل الاجتماعي غير الرسمي، وكذلك معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" أن هناك 27% من الأسر تم تصنيفها ضمن فئة "تعيس" أنها تحصل على مساعدة وذلك بصرف النظر عن حجمها، حيث إن نسبة الأسر التي تحصل على مساعدة تصل إلى 19.8% و18.2% على التوالي وتم تصنيفها ضمن الفئة الصعبة للغاية.

كما يوجد 3.6% من الأسر العينة تقوم بتوفير مساعدات خارج نطاق الحمولة، و10% من الأسر الفلسطينية تعمل على تقديم مساعدات قيمة، حيث إن تلك الأرقام توضح إلى محدودية التكافل الاجتماعي غير الرسمي داخل الأراضي الفلسطينية.

أنظمة الدعم الاجتماعي الرسمي

يتم تقديم الدعم الرسمي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من قبل ثلاث مؤسسات كبيرة، وهي: وكالة غوث، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا:، تابع ما يلي:

المساعدات المقدمة من وكالة الغوث "الأونروا"

لقد بلغ حجم الأسر التي تحتاج إلى المساعدات من الأنروا 24144 أسرة أي بنسبة 65% في قطاع غزة وذلك لعام 1999، حيث من عام 1997 - 1999 بلغت الأسر الأفراد الذين يتلقون مساعدات من قبل الأونروا بنسبة 3.3%، ولهذا يقومون بالتسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية.

المساعدات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية

ما بين عام 1995 - 1999 تلقت الأسر مساعدات الوزارة بنسبة 75% في قطاع غزة والضفة الغربية، كما يوجد عدد كبير من الأسر التي تلقت مساعدات تأمينًا صحيًا ومساعدات عينية، وغيرها من المساعدات.

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المساعدات المقدمة من لجان الزكاة





يبلغ عدد لجان الزكاة 64 لجنة تابعة لصندوق الزكاة، حيث أوضحت بيانات صندوق الزكاة هناك زيادة في عدد الأيتام يستفيدون من برنامج كفالة اليتيم بنسبة 13.4% في الضفة الغربية وذلك في عام 1998 مقارنة بعام 1996.

لقد تم توضيح كيفية التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، حيث يوجد العديد من الأسر التي تحتاج إلى المساعدات الاجتماعية بشكل كبير، والتي قد تكون تحت خط الفقر، ويوجد عدد من الوثائق والشروط يشترط الالتزام بها للحصول على الخدمة.