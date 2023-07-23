قانونيون: الأسرى في سجون الاحتلال قانون منتهك وجرائم لا تنتهي

عقد مركز حوار للدراسات ندوة تفاعلية بعنوان: الأسرى في سجون الاحتلال والانتهاكات وسبل الحماية، وذلك ضمن برنامج على طاولة حوار بالتعاون مع كلية العودة الجامعية وأدارت اللقاء د. خلود إمام المحامية الشرعية والنظامية، بمشاركة نخبة من القانونيين والمتحدثين.

وتحدث مدير الإدارة العامة للدعم القانوني والمناصرة د. أحمد العويطي عن صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، أهمها التعذيب النفسي والجسدي داخل غرف التحقيق المتنوعة، بهدف نزع الاعترافات منهم بالقوة، وأيضاً عدم توفير العناية الطبية اللازمة، ونقص الاحتياجات المعيشية، والعزل الانفرادي، والحرمان من زيارة الأهل.

وأضاف العويطي أن هناك العديد من الآليات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، ومنها رفع القضايا بحق القيادة الإسرائيلية المسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن الصليب الأحمر يلعب دوراً مهماً في حالات النزاعات والجرائم الصهيونية.

من جانب أخر وضحت نائب مدير الدائرة الحقوقية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان د. أحلام الأقرع السبل حماية المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال أهمها استقبال شكاوى ذوي المعتقلين، وتحديد الوضع القانوني للمعتقلين وأماكن اعتقالهم وإبلاغ ذويهم، وأيضاً متابعة أوضاع الأسرى المرضي من أجل تلقي العلاج في أمكن ملائمة.

وشددت الأقرع على تقدير مذكرات قانونية من أجل التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، وحملات مناصرة عبر عقد مؤتمرات دولية، عقد العديد من اللقاءات مع الفريق القانوني الدولي الخاص بنا، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين.

وقضية الأسرى قضية مهمة بالنسبة للشعب الفلسطيني، يجب أن يتفاعل معها الشعب لنظهر مدى عنجهية الاحتلال الصهيوني في التعامل مع أسرانا البواسل.