إصابتان بمواجهات مع الاحتلال في جنين

أصيب شابان بالرصاص المعدني، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية رمانة، غرب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فتاة من قرية دير رازح في دورا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة سوزان سمير عمرو أثناء وجودها بالقرب من معسكر المجنونة المقام على أراضي البلدة.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال، طرقا زراعية في أراضي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي فوكين إبراهيم الحروب أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الزراعية والجبلية المحاذية لمستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أدى إلى صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، عدة بلدات في محافظة القدس المحتلة، وسلّمت أوامر هدم في بلدة سلوان.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة العيسوية، وضاحية البريد ببلدة الرام، لتركيب جدار معدني، فوق مقطع جدار الفصل العنصري شمال شرق القدس.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة وسلّمت أوامر هدم لعدد من المحال التجارية في الحي لعائلة العباسي، كما سلمت المواطن يعقوب الرجبي قرارا بهدم منزله في حي بطن الهوى بالبلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر ممدوح عميرة من مدينة القدس، ويزن جابر من بلدة جبل المكبر، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.