حماس: ننعى شهداءنا القساميين في نابلس وندعو لصد عدوان الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهداءها القساميين الذين ارتقوا صباح اليوم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الشهداء هم الشهيد القسامي: سعد ماهر الخراز (43 عامًا) أحد مجاهدي حماس الذي تقدم صفوف العمل الطلابي والدعوي والجهادي، حتى ارتقى اليوم، والشهيد القسامي منتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا) والشهيد القسامي نور الدين تيسير العارضة (32 عامًا)

وأكدت أن هذه الثلة من مجاهدي كتائب القسام انطلقت بكل ما تملك من إيمان ويقين لتواجه هذا العدو المجرم؛ دفاعاً عن شعبنا المرابط ونصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة.

ودعت أبناء شعبنا للنفير لصد عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس.