تعرف على رابط نتائج التوجيهي الاردن www.tawjihi.jo

رابط نتائج التوجيهي الاردن www.tawjihi.jo أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأدرن من خلال الموقع المحدد لها، حتى تسهل على الطلاب معرفة النتيجة إلكترونيًا.

رابط نتائج التوجيهي الاردن www.tawjihi.jo





يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن طريقة لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأردن، حيث قمت وزارة التربية والتعليم عن إصدار رابط لمعرفة النتيجة من خلاله، ومتاح على موقعها الرسمي على منصة الفيسبوك.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأردن

أصدرت وزارة التربية والتعليم عن تم تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 وسيتم صدور النتيجة خلال الأيام المقبلة على الموقع المخصص لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وقامت بإصدار بأن نسبة النجاح مرتفعة في هذا العام، حيث كانت الامتحانات سهلة ومتيسرة على مستوى الطلاب، وأصدرت بأن يمكن طرح النتيجة في منتصف شهر أغسطس.

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خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأردن

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال أيام، أصدرت موقع خاص بها لمعرفة النتيجة من خلاله برقم الجلوس، ولا بد من اتباع الخطوات التالية عند ظهور النتيجة لمعرفة نتيجتك وهذه الخطوات هي:

أولًا الذهاب للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

بعد ذلك قم بالتسجيل من خلال البوابة عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم الانتقال للخدمات الإلكترونية المتاحة.

قم بالبحث عن اختيار معرفة نتيجة الطلاب.

بعد ذلك قم بتحديد نتيجة الثانوية العامة وقم باختيار التوجيهي.

ستظهر من الأقسام المتاحة سواء علمي أو أدبي.

ثم إدخال البيانات المطلوبة منك وبشكل صحيح بعد ذلك إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

أخيرًا الضغط على زر الاستعلام وستظهر النتيجة أمامك.

في النهاية يعتبر رابط نتائج التوجيهي الاردن www.tawjihi.jo وهو الرابط الذي سيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة بالأردن فور اعتمادها من الوزارة.