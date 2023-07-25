يريد الكثير من الطلاب استخراج نتائج التوجيهي في الأردن 2023، وذلك من خلال متابعة الرابط الرسمي لاستخراج نتيجة الثانوية العامة، وخصوصاً لأن تلك المرحلة هي التي ينتقل بعدها الطلاب من مرحلة الثانوية إلى الجامعات والتي سيتحدد مصير مستقبله والعمل الذي سيعمل به من خلالها.

استخراج نتائج التوجيهي في الأردن 2023





ود صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج نتائج التوجيهي من خلال الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي من خلال هذا الرابط ومن ثم الدخول على البوابة الرئيسية والتسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ثم تقوم بالذهاب إلى الخدمات الإلكترونية التي تتاح لك، وبعد ذلك تقوم باختيار ( نتائج الطلاب ) وبعدها تقوم بالضغط على الثانوية العامة أو التوجيهي، وبالتالي سيظهر أمامك الأقسام المختلفة التي يمكنك اختيار القسم الذي تنتمي إليه والشعبة التي تخصصت بها أيضاً، وتقوم بإدخال البيانات المطلوبة منك مثل رقم الجلوس ورقم القيد ثم تقوم بالضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.

ما هي طريقة الحصول على الرابط؟

يستطيع الطلاب الذين في مرحلة الثانوية العامة استخراج نتائج التوجيهية من خلال اتباع بعض الإجراءات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط.

إدخال الاسم بالكامل ورقم الجلوس.

قم باختيار القسم الذي تنتمي إليه.

اختر الشعبة التي تتخصص بها بشكل أدق.

قم باختيار الحصول على نتائج التوجيهي في الأردن.

بعدها يمكنك الانتظار حتى توم النتيجة بالظهور.

ينتظر الكثير من الطلاب استخراج نتائج التوجيهي في الأردن 2023 حتى يتمكنوا من معرفة الجامعات التي يمكنهم الالتحاق بها والتي يمكنها تحديد مصيرهم لذا يمكنهم معرفة تلك النتائج من خلال الرابط بالأعلى.