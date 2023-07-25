متى موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023؟ يستفسر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن نتائج العام الدراسي 2022-2023، والتي ظهرت على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

لذلك، عبر هذا المقال سنحدد موعدًا لإصدار درجات الثانوية العامة 2023 ومؤشرات معدل النجاح لطلاب الصف الثالث وأولياء أمورهم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023





قال مصدر رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصحيح الأوراق وعملية وضع علامات الأسئلة الموضوعية ستنتهي الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 مشيرًا إلى أنه بعد اكتمال عملية التصحيح، ستبدأ عملية مراجعة النتائج ثم مطابقة النتائج مع البيانات عدة مرات.

وذكر رئيس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد مراجعة عملية التصحيح لامتحان الثانوية العامة في عام 2023، سيتم عد وتحديد قائمة الطلاب الأوائل في الأقسام العلمي والأدبي في جميع محافظات الجمهورية.

تاريخ إصدار نتائج الثانوية العامة 2023

وافق وزير التعليم الدكتور رضا حجازي رسميًا على نتائج المدارس الثانوية لعام 2023 في 1 أغسطس 2023 والاتصال بالطلاب المتفوقين لتهنئتهم على نجاحهم وعلى أعلى درجاتهم.

فيما يتعلق بموعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، ستقدم وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني بعد إعلان نتائج الجولة الأولى على الفور.

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خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يمكن لطلاب المدارس الثانوية الوصول إلى هذا من خلال رابط موقع وزارة التعليم من هنا، ثم إتباع الآتي:

اضغط على كلمة نتيجة الثانوية العامة وحدد هذا القسم.

تسجيل رقم مقعد الطالب.

انقر على كلمة نتائج لعرض جميع درجات الطلاب والطالبات في شكل نسبة مئوية.

ومن هنا نكون ذكرنا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وكيف يتم الوصول إليها.