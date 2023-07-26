الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واسعة طالت العديد من مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقالات واسعة واشتباكات مسلحة واستهداف لحواجز الاحتلال الليلة وفجر اليوم الأربعاء.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان خلال اقتحامها بلدة طمون وهم سامي خالد بني عودة وهاني بني عودة ومصطفى بني عودة ورايق بشارات وأيمن ناصر بشارات ومحمد بشارات وحارث جهاد بني عودة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون واعتقلت الشاب خالد الجعبري، كما اعتقلت الشاب محمد أحمد حمارشة عقب اقتحام منزله في بلدة يعيد جنوب غرب جنين، حيث نكّلت فيه خلال عملية الاعتقال.

وفي برقين، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان خلال اقتحام البلدة وهم، الأشقاء محمد وريحان وقدري ياسر أبو شادوف، وفراس عبيدي وأحمد عطالله صباح.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت الأسير المحرر حازم الشراونة عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الشقيقين قســـام ومحمد عابد بعد اقتحام منزلهما في مدينة البيرة.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان، واعتقلت الشابين مالك موسى ريان ونائل بهاء ريان عقب اقتحام منزليهما، كما اعتقلت الشاب زاهر حسني عقب اقتحام منزله في صيدا شمال طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب أمير أحمد طقاطقة والأسير المحرر قصي جمال ديرية عقب اقتحام منزليهما، كما اعتقلت الفتى سيف درويش والشاب إبراهيم عليان عقب اقتحام منزليهما في مخيم عايدة.

واعتقلت الشاب معاذ سلامة عقب اقتحام منزله في مدينة نابلس، كما اعتقلت الشاب صهيب ماهر رمانة بعد اقتحام منزله في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة.

وبرفقة مستعربين، أقدم جنوب الاحتلال من وحدة اليمام على اعتقال ثلاثة فتيان من حي بئر أيوب في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأمطر الشبان الثائر آليات الاحتلال بالحجارة في بلدة طمون جنوب نابلس، خلال عملية الاقتحام، كما شهدت بلدة برقين بجنين اشتباكاتٍ مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني.

واستهدف المقاومون حاجز بين إيل شمال مدينة البيرة وحاجز الجلمة شمال جنين بصلياتٍ من الرصاص، كما استهدف المقاومون مدرسة دينية في مستوطنة حومش جنوب جنين.

وأشعل الشبان الثائرون النار بآلية عسكرية لجيش الاحتلال بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في بلدة برقة شمال غرب نابلس.