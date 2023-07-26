بدأ عشرات المستوطنين مساء اليوم الأربعاء، مسيرة الأعلام (الإسرائيلية)، بعد أن وصلوا لمحيط منطقة باب العامود عشية ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

ويرافق المستوطنين الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، حيث تجمعوا في البلدة القديمة بالقدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الاستفزازية.











وتواصلت الدعوات الواسعة في الضفة والقدس والداخل المحتل للتصدي لـ"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة واقتحامات المستوطنين للأقصى، في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، بشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

واستنفرت كل التجمعات والروابط الشبابية في بلدات ومخيمات القدس المحتلة، للتصدي لمسيرة الأعلام واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، ورفع العلم الفلسطيني في الميادين.

وجاء في الدعوات المقدسية: "اليوم نجدد التحدي.. في ذكرى خراب هيكلهم، سيقتحم المستوطنون الليلة المسجد الأقصى، يا أبناء شعبنا لننتفض من جديد، ونشد الرحال للمسجد الأقصى".