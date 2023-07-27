ذكر موقع "موندويس" الأمريكي المختص في متابعة التطورات في (إسرائيل) وفلسطين والسياسة الخارجية للولايات المتحدة أن الفصائل الفلسطينية في غزة تبنت استراتيجية متنوعة في كيفية الرد على الانتهاكات الإسرائيلية بمستويات مختلفة.

وبين الموقع أنه بعد معركة سيف القدس التي اندلعت في مايو 2021 م بدأت المقاومة تروج لمبدأ "وحدة الساحات"، حيث كان المنطق الأساسي وراء هذا المفهوم هو أن المقاومة ضد الوجود الاستعماري الصهيوني لم تعد معزولة عن مقاومة غزة وحدها- بل ستشمل المقاومة من كل جهة.

ولفت الموقع إلى أنه في عام 2022 تم إحياء المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، بسبب التمويل والدعم من فصائل المقاومة في غزة نفسها.

وذكر الموقع أن الدليل على ذلك هو أن العبوات الناسفة محلية الصنع المتطورة بشكل متزايد، والصواريخ المحلية الأقل فعالية التي يقوم على صناعتها الجناح المسلح لحركة حماس تشكل نهوض للعمل المسلح في الضفة الغربية، في مشهد يعيد للأذهان صواريخ قطاع غزة التي كانت تشابه هذه الصواريخ في بدايتها وأصبحت اليوم رادع للعدوان (الإسرائيلي).