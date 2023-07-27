موعد نتائج التوجيهي في الاردن يعتبر أكثر ما يترقبه أولياء الأمور والطلبة الأردنيون، حيث أن وزارة التربية والتعليم في الأردن قد قامت بالإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة الأردنية لعام 2023 م، بالإضافة إلى الإعلان عن مناقشة العملية الخاصة بالتصحيح في مؤتمر صحفي، كما قد أكد أن كل المصححين يقوموا بالعمل في أجواء تكون أكثر احترازية.

موعد نتائج التوجيهي في الاردن





حيث قد قام الدكتور محمد خير أبو قديس وهو وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية بالتأكيد على تحسين كل النتائج الخاصة بالطلاب في الأعوام السابقة.

كما قد أكدت على الموعد الخاص بإعلان تلك النتيجة في يوم الإثنين الذي يكون موافق 16 من شهر أغسطس التي تكون في الساعة 10 صباحاً، كما قد أكد أيضاً على وجود اختلاف كبير في نتائج التوجيهية لعام 2023 الأردنية.

بالإضافة إلى أنه قد قام وزير التربية والتعليم بالعمل على طمأنة كل الطلاب والطالبات بأن نتائج تلك السنة تكون مبشرة للغاية عن كل الأعوام السابقة، كما أنه سوف يتم العمل على إظهار تلك النتائج بمجرد القيام بالانتهاء من عمليات التصحيح المباشرة.

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رابط نتائج التوجيهي داخل الأردن

من بعد أن زاد البحث في كل محركات البحث ومنها جوجل حول نتائج التوجيهية، فأننا من خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح لكم الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النتائج داخل المملكة الأردنية وهي التي تكون كالتالي:

الدخول إلى الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم بطريقة مباشرة.

الضغط على زر الدخول لنتائج الثانوية العامة.

قم بالعمل على كتابة كل البيانات التي تخص رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة بحث ومن ثم الأنتظار حتى تظهر النتيجة.

في ختام مقالنا هذا قد قمنا بالتحدث حول موعد نتائج التوجيهي في الاردن، وكل ما له علاقة بها.