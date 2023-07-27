(العمل الحكومي بغزة) تقرر تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة المواطن قوطة

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي عطية قوطة ٤٨ عاماً، خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة، من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة.

وطالبت متابعة العمل الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.

وتوجهت لجنة متابعة العمل الحكومي بالتعزية الحارة لذوي الفقيد شادي أبو قوطة، مؤكدة أنها نقف عند مسؤولياتها في متابعة الحدث وإحقاق الحق.

من جهته تقدم رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي، بخالص العزاء والمواساة لآل قوطة بوفاة المغفور له بإذن الله المواطن: شادي عطية أبو قوطة الذي قضى نحبه أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام.

وأعلن رئيس البلدية في تصريح له اليوم استقالته واستقالة المجلس البلدي لبلدية خانيونس، في إطار تحملهم للمسؤولية أمام هذا الحدث الأليم.