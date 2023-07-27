النيابة تعلن توقيف سائق (الجرافة) الذي تسببت بمقتل المواطن قوطة بخانيونس

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، أنها باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عام، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخانيونس.



وأضافت النيابة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه قد أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية.

وتابعت "كما تم توقيف سائق المركبة "الجرافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة".



وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث.