موقع توجيهي 2023 موقع توجيهي 2023

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة

النيابة تعلن توقيف سائق (الجرافة) الذي تسببت بمقتل المواطن قوطة بخانيونس

الرسالة نت- غزة

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، أنها باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عام، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخانيونس.

وأضافت النيابة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه قد أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية.

وتابعت "كما تم توقيف سائق المركبة "الجرافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة".

 وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287412

كلمات مفتاحية

غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.