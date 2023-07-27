ما الهدف الحقيقي من المسيرات الليلية في القدس؟



على غير العادة اقتحمت مسيرة الأعلام المسجد الأقصى ليلا ، وأدى المستوطنون طقوسهم التلمودية في خطوة مدروسة من قبل جماعات الهيكل، لإحياء ذكرى خراب الهيكل مساء أمس الأربعاء.

وبحسب تخطيط جماعات الهيكل انطلقت المسيرة الاستفزازية عند الساعة 9:45 ليلًا بدءًا من (حديقة الاستقلال) غربي البلدة القديمة نحو باب الجديد مرورًا بأبواب الساهرة والعامود والأسباط، وانتهاءً بالدخول من باب المغاربة إلى ساحة البراق غربي المسجد الأقصى.

وتأتي هذه المسيرة، والتي شارك فيها وزراء وأعضاء كنيست، ضمن السعي (الإسرائيلي) لتحويل (ذكرى خراب الهيكل) التوراتية إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى وتأسيس "الهيكل" مكانه وفق مزاعمهم.

وبات متطرفو جماعة (العودة إلى جبل الهيكل) ليلتهم عند مدخل باب المغاربة بانتظار فتح باب الاقتحام للمسجد الأقصى .

لماذا المسيرة ليلا؟

بداية يقول المختص المقدسي زياد ابحيص إن التجربة أثبتت أن الاعتكاف هو بوابة التصدي لأي اقتحام في الأقصى؛ ولهذا تحديداً دعت جماعات الهيكل لمسيرة أعلام ليلية لتضمن إغلاق مداخل البلدة القديمة في القدس وقت صلاتي المغرب والعشاء.

ولفت ابحيص إلى أن الاعتكاف شعيرة وحق لابد أن يعود إلى المسجد الأقصى في كل ليالي السنة، مؤكدا أن استعادة الاعتكاف ليس في رمضان أو المناسبات الإسلامية بل على مدار السنة فهو مفتاح افشال اقتحامات اليوم التالي.

وأوضح أن الاحتلال يدرك أهمية الاعتكاف لذلك انجر في معركة الاعتكاف التي بادر لها المرابطين في رمضان مما اضطره لخوضها لأنه يدرك إذا سمح لهم بالاعتكاف لن يقتحموا اليوم الثاني، ولن يصنع المشهد الذي يريد .

وأشار إلى أنه بسبب النتيجة التي نالها المستوطنين بعد شهر رمضان، أعلنت جماعات الهيكل عن مسيرات أعلام ليلة أمس الأربعاء بحيث في وقت صلاة المغرب والعشاء يكون اغلاق في البلدة القديمة وهناك شرطة لتأمين مسيرتهم ولن يتحقق الاعتكاف، مؤكدا أن المستجد هذه المرة مرتكز إلى النتائج المشتقة من معركة رمضان.

وأكد ابحيص أن المستوطنين لا يريدون تعزيز سياسة اعتكاف المقدسيين في الأقصى، لذلك اخترعوا فكرة المسيرات الليلة لتكون وسيلة لإغلاق الباب على الاعتكاف ووسيلة لاستعراض السيادة لاسيما وأن كل من دخل في أزمة وجود في (إسرائيل) يلجأ لمسيرة الأعلام باعتبارها وسيلته لاستعراض سيادته.

ويتفق ناصر الهدمي المختص في شؤون القدس مع سابقه، حيث يؤكد (للرسالة نت) أن سياسة الاقتحام ليلا عبر مسيرة الاعلام تأتي لاستغلال المستوطنين اغلاق البلدة القديمة – المحلات التجارية- حيث يغادر أصحابها الى بيوتهم وقت المغرب بحسب الأوامر بلدية الاحتلال.

ويشير الهدمي إلى أن مسيرة الأعلام أصبحت للتعبير على سيطرة الاحتلال على المدينة المقدسة، لافتا إلى أن التدفق البشري من المستوطنين تجاه البلدة القديمة سيؤثر في المستقبل على القدس وسيحاصر المسجد الأقصى ويبعد المسلمين عنه.

ويوضح أن استحداث مسيرة الاعلام ليلا يأتي لاستفزاز المسلمين المقدسيين، لكن في حقيقة الأمر هي محاولة للخروج من الأزمات (الإسرائيلية) الداخلية.

وردا على مسيرة الاعلام الليلة، تدفق المقدسيين والمقدسيات للرباط في الأقصى، حيث بدأت من ساعات الصباح الشرطة (الإسرائيلية) باعتقال المرابطين والمرابطات وتسليمهم اخطارات الابعاد عن الأقصى