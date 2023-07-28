الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة ويصيب مواطناً بالخليل

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة عدة مناطق في الضفة الغربية، وأصابت مواطنا الليلة الماضية بالرصاص في الخليل، كما اعتقلت شاباً من نابلس.

وأفادت مصادر محلية بإصابة المواطن جعفر نعمان أبو رموز بجراح، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه في منطقة باب الزاوية بالخليل.

واندلعت الليلة الماضية مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، حيث أُصيب أبو رموز بعيار معدني مغلف بالمطاط في العين، ووصفت جراحه بالخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقتي بئر المحجر وحرم الرامة بمدينة الخليل، في وقت اشتعلت النار في الأراضي المحاذية للبرج العسكري (الإسرائيلي) على مدخل بيت أمر شمال المدينة.

وفي بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال عدداً من مداخل مدينة بيت لحم وقراها، بينما اعتقلت الشاب عبد الكريم عبد الله حجة من قرية برقة شمال غرب نابلس.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 16 عملاً مقاوماً، تنوعت بين إطلاق صواريخ وإطلاق نار وتصد للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة واندلاع مواجهات.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق صواريخ وعمليتي إطلاق نار وحالة إلقاء زجاجات حارقة وإحراق موقع عسكرية وتصدٍ للمستوطنين و10 مواجهات في أنحاء متفرقة من الضفةِ.

وأطلقت كتيبة العياش صاروخًا باتجاه غلاف جنين، حيث كانت عملية الإطلاق الخامسة، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة يعبد.

وفي الخليل، استهدف المقامون قوات الاحتلال بصلياتٍ من الرصاص قرب مستوطنة كرمي تسور، وأحرق الثوار نقطة عسكرية في مخيم العروب، الذي شهد أيضًا مواجهات تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، كما اندلعت مواجهات في بيت أمر.

واستهدف المقامون قوات الاحتلال في مخيم عين بيت الماء في مدينة نابلس بصلياتٍ من الرصاص، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في عصيرة القبلية وبيتا تخللها إلقاء حجارة وتصد للمستوطنين.

واندلعت مواجهات عنيفة في عين قينيا والبيرة برام الله حيث تخللها عمليات إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال.

وشهدت مدينة قلقيلية اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة.