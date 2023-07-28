الشيخ الخراز يطالب بمواجهة الاستيطان وهدم المنازل بالضفة بسبل المقاومة كافة

أكد ماهر الخراز والد الشهيد القسامي القائد "سعد الخراز" أنّ الاستيطان في الأعوام الأخيرة اشتد بشكل كبير وخطير جدًا يهدد كل أراضي الضفة.

وتابع "نحن في الضفة الغربية في كرب عظيم، ونواجه هجمة غير مسبوقة من الاحتلال الذي يعتمد على سياسة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص في إطار مخططاته التهويدية.

وطالب "الخراز" بمواجهة مخططات الاحتلال وهدم المنازل الفلسطينية بسبل المقاومة كافة.

وواصل "استقبلت المهنئين بعرس استشهاد نجلي سعد الذي ترعرع على حب المقاومة وارتقى مقاومًا".

وشارك "الخراز" مساء اليوم الجمعة مع جماهير غفيرة في حفل تأبين قادة عرين الأسود الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، بمدينة نابلس مساء اليوم الجمعة.

وردد "الخراز" مع الجموع المشاركة في حفل التأبين هتافات مؤيدة للشهداء ومسيرة المقاومة ومشيدة بتضحياتِ عوائل الشهداء.

وأكد النائب ناصر عبد الجواد في وقتٍ سابقٍ من اليوم أن الشعب الفلسطيني مصرٌ على التمسك بأرضه، وهو مستعد للتضحية بكل ما يملك من أجل تحصيل حقوقه والدفاع عن كرامته مهما كلف ذلك من ثمن.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني وثواره الذين يخوضون المواجهات ضد الشعب الفلسطيني جديرون بالافتخار رغم كل المحبطات والظروف الصعبة التي تحيط بهم.

وأشاد بالمواجهات التي خاضها الثوار ضد المستوطنين وقوات الاحتلال التي تحاول السيطرة على الأرض والبيوت الفلسطينية، مبينًا أنهم عازمون على انتزاع حقوقهم رغم كل العثرات والمعوقات.

وكانت الحملة الشعبية لإعادة بناء منازل الأحرار الثانية بالتعاون مع مؤسسات محافظة نابلس قد دعت اليوم، لإنجاح حملة إعادة بناء المنازل الفلسطينية التي هدّمها الاحتلال.

وحملت الحملة اسم "نابلس عزها بناسها" والتي ستقام خلال الفترة من يوم السبت الموافق 29-07-2023 وحتى السبت الموافق 05-08-2023 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا على دوار الشهداء.

وتهدف هذه الحملة لجمع التبرعات المادية لإعادة إيواء أصحاب البيوت المدمرة والمهدمة على يد آلة الحرب الصهيونية.