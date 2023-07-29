نشطاء يطالبون بـ #قيادة_وطنية_جامعة و #خطة_وطنية_شاملة

طالب نشطاء فلسطينيون، السبت، المجتمعين في لقاء الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده غدا في القاهرة، بالتوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية.

ودعا النشطاء للتغريد على وسمي #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة، للضغط باتجاه تحقيق هذا الهدف.

ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية غدًا الأحد في مصر للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية المتطرفة.

وأكد النشطاء أن نجاح لقاء الأمناء العامين يشكل نقطة انطلاق لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية التي تعلن الحرب على شعبنا في كل أماكن تواجده.

واعتبروا أن عقد هذا اللقاء هو استجابة لنداءات شعبنا في ترمسعيا وعوريف وحوارة وما يتعرضون له من ويلات المستوطنين.

وأشادت منشورات عدد من النشطاء بموقف حركة حماس التي كانت وما زالت تمد يدها لكل المبادرات والحوارات الوطنية البناءة بهدف تمتين جبهتنا الداخلية، على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية.

وأشار النشطاء إلى أن المرحلة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني هي الأشد خطراً على قضيتنا، وتتطلب إسناد المقاومة وتعزيزها بكل الوسائل، مشددين على إبراز العناصر الأساسية للاستراتيجية الوطنية والتي تركز على حشد عناصر القوة كافة لدى شعبنا لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية العنصرية والدفاع عن الثوابت الوطنية (القدس والأسرى والأرض واللاجئين).



وفيما يلي عينة من المنشورات:

ينتظر شعبنا من الأمناء العامين للفصائل "الاتفاق على #خطة_وطنية_شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية." لنتوحد جميعاً للدفاع عن #المسجد_الأقصى في ظل العدوان المتصاعد عليه، إضافة للتصدي لخطة ضم الضفة المسماة "حسم الصراع" على قاعدة مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.#قيادة_وطنية_موحدة — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) July 29, 2023

حول اجتماع الأمناء العامون

المأمول تشكيل قيادة وطنية موحدة من القوى الوطنية والإسلامية والهيئات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والأهلية والشخصيات الوطنية، لادارة العمل النضالي وتعزيزه ومتابعة تنفيذ الخطة والبرنامج الوطني لمواجهة الاحتلال وإعادة بناء منظمة التحرير.#خطة_وطنية_شاملة — خولة ناصر (@KhawlatNas63365) July 29, 2023

حول اجتماع الأمناء العامون

المأمول تشكيل قيادة موحدة من القوى الوطنية والإسلامية والهيئات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والأهلية والشخصيات ، لادارة العمل النضالي وتعزيزه ومتابعة تنفيذ الخطة والبرنامج الوطني لمواجهة الاحتلال وإعادة بناء المنظمة#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة — جمعة الغول (@mCnjfiDOZOIxGQX) July 29, 2023

نحن ندعم من يمشي في أي طريق يقربنا من تحقيق أهدافنا الوطنية والوقوف صفًا واحدًا في وجه محتل الأرض ومغتصب الحق.

بوركت الجهود الساعية ل #قيادة_وطنية_جامعة

وتحقيق #خطة_وطنية_شاملة — Maisara Yousef (@maisara095) July 29, 2023