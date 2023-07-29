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^200 مثال: غزة العزة

قبيل لقاء الأمناء العامين في القاهرة

نشطاء يطالبون بـ #قيادة_وطنية_جامعة و #خطة_وطنية_شاملة

الرسالة نت- غزة

طالب نشطاء فلسطينيون، السبت، المجتمعين في لقاء الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده غدا في القاهرة، بالتوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية.
ودعا النشطاء للتغريد على وسمي #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة، للضغط باتجاه تحقيق هذا الهدف.
ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية غدًا الأحد في مصر للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية المتطرفة.
وأكد النشطاء أن نجاح لقاء الأمناء العامين يشكل نقطة انطلاق لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية التي تعلن الحرب على شعبنا في كل أماكن تواجده.
واعتبروا أن عقد هذا اللقاء هو استجابة لنداءات شعبنا في ترمسعيا وعوريف وحوارة وما يتعرضون له من ويلات المستوطنين.
وأشادت منشورات عدد من النشطاء بموقف حركة حماس التي كانت وما زالت تمد يدها لكل المبادرات والحوارات الوطنية البناءة بهدف تمتين جبهتنا الداخلية، على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية.
وأشار النشطاء إلى أن المرحلة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني هي الأشد خطراً على قضيتنا، وتتطلب إسناد المقاومة وتعزيزها بكل الوسائل، مشددين على إبراز العناصر الأساسية للاستراتيجية الوطنية والتي تركز على حشد عناصر القوة كافة لدى شعبنا لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية العنصرية والدفاع عن الثوابت الوطنية (القدس والأسرى والأرض واللاجئين).

وفيما يلي عينة من المنشورات:

 

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