نتيجة الثانوية العامة وموعد ظهورها 2023

نتيجة الثانوية العامة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، حيث تتوفر رابط نتائج الثانوية العامة 2023 مباشرة وتصبح متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني، بفضل جهود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بذلك، تلتزم الوزارة بتوفير هذه النتائج كجزء من دورها الخدمي والتربوي والتعليمي لصالح الوطن.

نتيجة الثانوية العامة 2023





بدأت لجان الثانوية العامة التحضير لنتائج الثانوية العامة 2023، بصورتها النهائية، حيث بدأت في مراجعة نتائج الطلاب بدقة، ومطابقة درجات الأسئلة المقالية التي تم تصحيحها في اللجان مع درجات ورقة بابل.

بعد ذلك يتم رصد الدرجات وتحديد الطلاب الأوائل في شعبتين العلوم والرياضة والأدبية في امتحان الثانوية العامة 2023، يتم تجهيز نتائج الثانوية العامة بشكلها النهائي استعدادًا لعرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي لاعتمادها رسميًا، سيتم أيضًا عقد مؤتمر صحفي والإعلان عن النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، سيتم أيضًا إجراء مكالمة هاتفية لتهنئة الطلاب الأوائل في الشعبتين على تفوقهم الدراسي.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2023

سيقوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاعتماد على نتيجة امتحان الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ في الأسبوع القادم وسوف يعقد مؤتمراً صحفياً في وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل النتيجة.

سيتم الإعلان عن نسبة النجاح العامة ونسبة النجاح في كل مادة، بالإضافة إلى عدد الطلاب الناجحين والطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام، وكذلك عدد الطلاب الذين تم اتحرامهم من العام بسبب الغش الإلكتروني.

وفقًا لإعلان وزير التربية والتعليم، سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 للفئات الفرعية التي حصلت على أكثر من 95٪ و 85٪ وأكثر من 65٪ وأكثر من 50٪.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم المعلومات حول كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.