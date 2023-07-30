أبو معمر: حريصون على أن يكون اجتماع الأمناء هادفاً ومثمراً

أكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة زكريا أبو معمر حرص الحركة على أن يكون اجتماع الأمناء هادفًا ومثمرًا، مشدداً على أن مطالب الفصائل المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين هي مطالب مشروعة وعادلة.س

وقال أبو معمر اليوم الأحد في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للفصائل المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين إن قضية الاعتقال السياسي هي قضية في منتهى الخطورة، ويجب إنهاء هذا الملف المخزي.

وطالب بأن يخرج اجتماع الأمناء بخطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال، مؤكداً أن شعبنا على قدر من الوعي، ويعرف من سيكون المعطل لهذا الاجتماع.

وأشار إلى أن شعبنا في الضفة الغربية متطور، ويخوض مواجهات مع الاحتلال في جميع أماكن وجوده، وواجبنا إسناده ودعم مقاومته، مبيناً أننا يد واحدة في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم.