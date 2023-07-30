مسيرات في قطاع غزة دعما للوحدة بوجه الاحتلال والمطالبة برفع الحصار

خرج العشرات من المواطنين في مناطق مختلفة في قطاع غزة، مساء الأحد، في مسيرات ووقفات، دعما لمطالبة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، بضرورة التوافق على خطة وطنية شاملة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة.

واختتم الأمناء العامون اجتماعهم، دون الإعلان عن بيان مشترك، فيما تلا رئيس السلطة محمود عباس بيانا ختاميا دعا فيه لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار.

من جانبه، دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الصهيونية الحالية.

وقال رئيس الحركة في كلمته أمام لقاء الأمناء العامين اليوم في مدينة العلمين في مصر "إننا وفي إطار مواجهة مخططات الاحتلال وسياسة حكومته الفاشية، وسعيًا لتحقيق وحدة شعبنا، نرى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات ذات الطابع الوجودي التي فرضتها الحكومة الصهيونية الحالية في بعديها المتعلق بالاحتلال أو المتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي.