بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 الرابط مفعل عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بدأت بالظهور نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات وتم تأكيد النتيجة ونشرها على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، من أجل الاستعلام عن النتيجة والاستعداد للبدء في مرحلة جديدة في حياة طلاب الثانوية العامة والانتقال إلى التعليم العالي، سوف نتناول معكم اليوم موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 وطريقة الاستعلام عن النتيجة وبعض التفاصيل أو المؤشرات الأولية عن المتفوقين والتي سنوضحها بالتفصيل فيما يلي.

بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 الرابط مفعل عبر موقع وزارة التربية والتعليم

من المتوقع في الأيام المقبلة أن يتم الموافقة علي النتيجة، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن في الأول من شهر أغسطس، وبالتالي، يتبقى حوالي 48 ساعة قبل بدء انتظارنتائج الثانوية العامة وإعلان أسماء الطلاب المتفوقين، حيث يمكن الاستعلام عنها عبر المنصات الإلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة مصر 2023

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يتواجد عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالإعلان عن نتائج الثانوية ، بما في ذلك موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة، بالإضافة إلى مواقع أخرى تهتم بالحصول على النتيجة من الموقع المعروف والإعلان عنها بواسطة رقم الجلوس، يتم الاستعلام عنها عن طريق

عند الدخول إلى البوابة الإلكترونية ، يتم اختيار نتائج امتحان الثانوية العامة.

تحديد المجال العلمي كالعلوم أو الرياضة العلمية، أو يمكن تحديد القسم الأدبي.

ثم إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.

عند الضغط على الاستعلام، يظهر تفصيل النتيجة بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة.

يجب أخذ الاعتبار المجموعة العامة والنسبة المتحققة منها وترتيبها على المستوى الوطني في حال وجودها.