مصدر للرسالة: السلطة تحتّج على الوقود القطري للمولد الرابع

كشف مصدر مطلع، عن احتجاج السلطة وغضبها من الوقود القطري لتشغيل المولد الرابع في محطة كهرباء غزة.

وقال المصدر لـ(الرسالة نت) إنّالحكومة برام الله أرسلت مذكرة احتجاج لدولة قطر في أعقاب موافقتها على المساهمة في تشغيل المولد الرابع في محطة الكهرباء المركزية بقطاع غزة.

وبيّن المصدر أنّ رئيس الحكومة، محمد اشتيه، خطاباً "شديد اللهجة" لدولة قطر أعرب فيه عن استياء السـلطة الفلـسطينية من تقديم قطر مبالغ مالية لحل أزمة الكهرباء.

وبحسب المصدر، فإن اشتيه عدّ هذه المساهمة "مزعجة لقطر، وتجاوز لوجود السلــطة الفلــسطينية كونها الممثل الشرعي للفلـسطينيين، وهذا ممكن أن ينعكس على علاقة الســلطة بالدوحة".

وبدأت شركة توليد الكهرباء بتشغيل المولد الرابع بالمحطة، يوم أمس الثلاثاء، بعد منحة قطرية بتشغيله.

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل لـ(الرسالة نت)، إن المولد سيستمر بالتشغيل، بجهود وتمويل من دولة قطر، وذلك حتى تاريخ الخامس من سبتمبر/ أيلول القادم.