موعد مؤتمر نتائج التوجيهي الأردني 2023 .. رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

موعد مؤتمر نتائج التوجيهي الأردني 2023 .. رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات عن موعد اعلان نتائج التوجيهي 2023 في الأردن، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الاردن خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث يتم الإعلان عن النتيجة في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2023، مع العلم أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يُعلن فيه الوزير عن النتيجة، وعقب المؤتمر سيتم تجهيز الموقع وتفعيله لاستخراج النتائج للطلاب حسب تخصصهم العلمي لجميع الطلبة والطالبات.

موعد اعلان نتائج التوجيهي 2023 الاردن

توقع وزير التربية والتعليم الاردني، الدكتور “عزمي” موعد اعلان نتائج التوجيهي 2023 الاردن، وأكد أن موعد صدور نتائج الثانوية العامة قبيل منتصف شهر آب/اغسطس المقبل، وأوضح أن هناك عدة مراحل تسبق اعلان نتائج التوجيهي 2023 الاردن وهي التدقيق والمراجعة والتأكد من الأرقام والنتائج، مؤكدا أن نسبة الخطأ في نتائج الثانوية العامة صفر، ولفت إلى أن الامتحانات التكميلية ستكون في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر وبداية كانون الثاني/ يناير.

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رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023

تؤدي وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية دور هام في تحضير نتائج توجيهي 2023 حتى يستطيع الطلاب معرفة الكليات التي سيدخلونها في المملكة الأردنية الأردنية، وتأسست وزارة التربية والتعليم في الأردن عام 1921، ويمكن الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن عن طريق رابط نتائج التوجيهي الأردن وهو موقع وزارة التربية الأردني موقع نتائج التوجيهي www tawjihi jo، وإليكم خطوات استعلام النتائج..

اولًا: قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم قم بالضغط على خدمة “النتائج” من الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم اختر “نتيجة الثانوية العامة” وانتظر فتح صفحة جديدة.

سيتم انتقالك الي الموقع لصفحة جديدة لإدخال كافة بيانات الطالب.

ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وباقي البيانات، مع التأكد من صحتها قبل الاستمرار.

في النهاية قم بالضغط على أيقونة “استعلام النتيجة” وانتظر قليلاً.

واخيرًا: سوف تظهر النتيجة على الشاشة ويمكنك الاطلاع عليها أو طباعتها وحفظها للنظر فيها مرة أخرى.

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رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

نتائج التوجيهي الأردن 2023 حسب رقم الجلوس tawjihi jo

بالاسماء نتائج التوجيهي الأردن 2023.. رابط استخراج نتائج الثانوية العامة حسب رقم الجلوسWww tawjihi jo

نتائج التوجيهي في الأردن 2023





