عشائر وأولياء أمور طلبة الخليل يطالبون بمحاسبة المتورطين بالاعتداء على الطالبات

طالبت عشائر وأولياء أمور الطالبات اللواتي تعرضن للاعتداء السافر أمام جامعة الخليل، بملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين بالاعتداء على الطالبات.

وقالت العشائر في بيان لها، إنه "قد ساءنا ما وقع اليوم من اعتداء صارخ وفاضح على بناتنا الطالبات في جامعة الخليل، فهو عدوان تخطى كل الخطوط الحمراء ويمس بشرف كل حـــر شريف".

وأكدت العشائر أن قيام عصبة من الخارجين عن أعرافنا وتقاليدنا المحسوبين على إطار الشبيبة الطلابية، تدعمهم قوات من أجهزة السلطة بالاعتداء الهمجي، بالضرب ورش رذاذ الفلفل على الطالبات وسرقة هواتفهن في مشهد غير مألوف؛ يعد سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها ولن تمــر مرور الكرام .

وأشارت العشائر إلى أنها ستقوم بإجراءاتها المشروعة لملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين قضائياً وعشائرياً، محملة إدارة جامعة الخليل مسؤولية تقصيرها وفشلها في احتواء الموقف الذي تسبب بتعريض حياة الطالبات للخطر

ودعت العشائر جميع الأطر والفعاليات الوطنية والمسؤولين لاتخاذ خطوة جادة إزاء هذه الأفعال المشينة التي تضــر بنسيجنا الاجتماعي وتهدد السلم الأهلي.

وأطلق نشطاء وحقوقيون وسياسيون حملة "حرائرنا وطالباتنا خط أحمر" انتصارا لطالبات الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، اللواتي تعرضن اليوم الخميس لاعتداءات من عناصر أجهزة أمن السلطة وشبيبة حركة فتح.

وشددت الحملة على وقف الاعتداءات ومحاسبة المعتدين على طالبات الكتلة الإسلامية خلال وقفة رافضة للاعتداءات عناصر الشبيبة على الطالبات.

وأكدت الحملة على أن حرائرنا وطالباتنا خط أحمر ومن تجاوزه وامتدت يدهُ الآثمه عليهنَّ ستحاسب عشائريًا و قضائيًا و وطنيًا ونقابيًا.

الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل حمّلت المسؤولية الأولى والمباشرة عن هذا الاعتداء لإدارة جامعة الخليل ولجهاز الأمن الجامعي بعناصره المتواجدين على بوابات الجامعة ورئيسه أبو واصل وعمادة شؤون الطلبة الذين منعوا طلاب الكتلة الإسلامية من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية المشروعة داخل الحرم الجامعي.

واعتدى عناصر من الشبيبة في جامعة الخليل، اليوم الخميس، على طالبات الكتلة الإسلامية وصحفيين، خلال وقفة أمام الجامعة رفضًا للاعتداءات على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

وقامت عناصر من الشبيبة بالاعتداء على طالبات الكتلة المشاركات في الوقفة، وضرب الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن الشلالدة وساري جرادات ولؤي عمرو، ورشهم بالغاز.

ونظمت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، وقفة رافضة لاعتداءات الشبيبة على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

وشارك مجموعة من الطلبة والطالبات في الوقفة أمام بوابات الجامعة، بعد منع أمن الجامعة للطلبة الدخول والمشاركة في الوقفة التي كانت مقررة في ساحة العلوم.

وندد المشاركون بالاعتداء على الطالبات وما وصفوة بـ"العربدة والبلطجة"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "اعتداء الشبيبة على طلبة الجامعة تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه"، و"كرامة الطالب خطر أحمر.. لن تنفعكم سطوة أجهزتكم الأمنية.

ومنع أمن جامعة الخليل صباح اليوم، عددًا من الطالبات من دخول حرم الجامعة للمشاركة في الوقفة الطلابية الرافضة لاعتداءات الشبيبة والمطالبة بمحاسبة الطلبة المعتدين.