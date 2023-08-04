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الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين غرب جنين

الضفة المحتلة- الرسالة نت

أعاقت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، حركة الفلسطينيين على حاجز "دوتان" العسكري، قرب بلدة يعبد، غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" جنوب بلدة يعبد، أوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية واستجوبتهم؛ ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية خانقة.

وبحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال على الحاجز المذكور ومنذ عدة شهور، يتعمدوا إهانة المواطنين وزيادة معاناتهم سواء مرضى أو عمال أو مزارعين أو تجار من يعبد وقراها، وبلدة برطعة، حيث يضطرون للانتظار لأكثر من ساعة على الحاجز.

ويأتي ذلك في إطار مسلسل اعتداءات يومية يُنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس.

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