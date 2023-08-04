مفعل ومباشر.. رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات ، الآلاف من الطلاب يبحثون عن رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo بالاسم ورقم الجلوس، حيث من المقرر أن تعلن نتائج توجيهي الاردن 2023 خلال أيام من الآن وفقا لتصريحات وزارية تم تداولها خلال الساعات الماضية بعدما طال الانتظار لتلك النتائج الحاسمة والفارقة في المسيرة التعليمية للطالب، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

نتائج توجيهي الاردن بالاسم 2023

كما كشفت الوزارة أن نتائج توجيهي الاردن 2023 يمكن الاستعلام عنها عبر الهاتف المحمول من خلال ارسال رقم جلوس الطالب إلى الرقم 1411، ليصل لك رسالة بها درجاتك في كل المواد، ويمكنك ترك بياناتك خلال التعليقات لنجلب النتيجة فور ظهورها .

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ما هي طريقة الحصول على نتائج التوجيهية بالأردن؟





إذا كنت طالب في مرحلة الثانوية العامة وتريد الحصول على نتيجتك يمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة الرسمي من خلال هذا الرابط.

إدخال الاسم ورقم الجلوس.

اختيار الشعبة.

انتظر حتى تظهر النتيجة.



