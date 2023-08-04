الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

أشادوا بإفشال مخططات الأعداء بغزة

نشطاء يطلقون حملة (الوحدة تعمر.. والفتنة تدمر)

الرسالة نت- غزة

شارك نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل في حملة للإشادة بوعي أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإفشالهم دعوات الحراك المشبوه لإثارة الفوضى مستغلة تفاقم الأزمات المعيشية جراء اشتداد الحصار.

وأشاد النشطاء بوعي شعبنا الذي يرفض الفتنة ويثبت مجددًا أنه ليس مطية بيد أحد وأن ما يحركه فقط هو الهم الوطني.

وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الجميع للتحرير والتعمير، وأن الفتنة تدمر ما أنجزه شعبنا ومقاومته في هذا الطري، محذرين من أن الاحتلال يسعى لإشغال شعبنا بنفسه عبر الفتن الداخلية ومطلوب تمتين الصف وخلق الأجواء للوحدة عبر وقف الاعتقال السياسي واعتقال المقاومين.

وحذر النشطاء من استمرار التحريض على الفوضى والعنف وضرورة نبذها كمنهج للتعامل وطنيا والإشارة لخطورتها على المشروع الوطني.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي نظمت مسيرة ظهر اليوم الجمعة، ورفع المشاركون لافتات تندد بالاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومة في الضفة الغربية، وتحذر من مخططات إثارة الفوضى والفتن في غزة ولبنان.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287939

كلمات مفتاحية

غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.