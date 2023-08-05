إصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم حرجة بعملية إطلاق في (تل أبيب)

أصيب ثلاثة مستوطنين أحدهم بحالة حرجة منها، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب المحتلة.

ونفذ فدائي فلسطيني عملية إطلاق نار في تل أبيب بواسطة مسدس وأصاب 3 مستوطنين أحدهم جراحه حرجة جدا.

وحدثت عملية إطلاق النار حدثت في "نحلات بنيامين" في تل أبيب حيث أوقعت عددًا من الإصابات، بينهم حارس أمن.

وأفادت القناة "14"، بأن ثلاثة مستوطنون أصيبوا؛ بينهم حارس أمن، بجراح متفاوتة.

وأشارت القناة "13" العبرية، إلى أن شرطة الاحتلال "حيّدت" المنفذ بإطلاق النار عليه وإصابته في منطقة الرأس، قبل أن تعتقله.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 12 إسرائيليًا، بينما استشهد فلسطينيان اثنان.

وخلال الفترة ما بين 28-07-2023 حتى 03-08-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 135 عملاً مقاوماً، بينها 15 عملية إطلاق نار.