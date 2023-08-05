القانوع: تصاعد العمليات تأكيد على جاهزية شعبنا للدفاع عن الأقصى

اعتبر المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن تصاعد عمليات المقاومة يومياً هو ترجمة لما ثبتته المقاومة من معادلة الرد على عدوان الاحتلال ومستوطنيه وتدفيعهم ثمن جرائمهم وعدوانهم على شعبنا ومقدساتنا.

وقال القانوع مساء السبت: "إن ضربات المقاومة تتجدد في عمق الكيان بعملية إطلاق نار تأكيداً على جاهزية شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى وإفشال مخطط بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

وأرسل التحية إلى أبطال المقاومة وكل الثائرين الذين يوجهون ضرباتهم للمحتل الصهيوني وقطعان مستوطنيه في مختلف أرجاء الضفة الغربية في رسالة إصرار على مواصلة المقاومة وحماية المسجد الأقصى.