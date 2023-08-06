"كن سفيرًا للقدس".. مشروع تدريبي كويتي للتعريف بالقدس

أعلنت جمعيات كويتية عن إطلاق مشروع "كن سفيرًا للقدس" الشبابي للتعريف بالمدينة المقدسة وتاريخها، سيتخلله ورش تدريبية ومحاضرات معلوماتية وإنجاز مشاريع من شأنها التعريف بالمدينة المقدسة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 12 وحتى 16 أغسطس الجاري.

ويهدف المشروع إلى بناء جيل يرتبط بقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ورفع مستوى الوعي بأبعاد القضية والحث على المشاركة في مجالات الدعم والنصرة المختلفة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، والمساهمة في تأهيل رموز شبابية تحمل هذه الرسالة السامية وتوصلها إلى الآخرين من نظرائهم الشباب.