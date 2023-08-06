اغتيال 3 مقاومين برصاص الاحتلال جنوب جنين

اغتالت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عصر الأحد، ثلاثة مقاومين قرب قرية عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة أطلقت النار مباشر صوب مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة جنوب جنين، ثم وقع اشتباك مسلح بالمكان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كانت متمركزة قرب "حاجز دوتان" ما تسبب بأزمة مرورية خانق.

وفي السياق أكدت مصادر في وسائل إعلام الاحتلال أن قوة خاصة اغتالت ثلاثة مقاومين جنوب جنين كانوا يخططون لعملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال على الحاجز، كما تزعم وسائل إعلام العدو.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال، بأن قوات جيش الاحتلال انسحبت من مكان عملية اغتيال المقاومين الفلسطينيين بعدما سحبت المركبة المستهدفة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء.