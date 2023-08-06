حماس تؤكد أن عمليات الاغتيال ستشعل ثورة في وجه المحتل

زفت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهداء عملية الاغتيال الصهيونية بجنين، الشهداء الأبطال: نايف جهاد أبو صويص (27 عاماً)، وخليل نزار أبو ناعسة (21 عاماً)، وبراء أحمد القرم (15 عاماً).

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد أنّ عمليات الاغتيال الصهيونية ستشعل ثورة شعبنا أكثر في وجه الاحتلال، وأنّ إرادة شعبنا وعزيمته ستبقى عصية على الكسر، وسيبقى شعبنا متأهبا بكل بسالة وعنفوان للدفاع عن أرضنا وديارنا، وللذود عن حياض القدس والمسجد الأقصى المبارك حتى تحريره من الاحتلال الفاشي الغاشم.

وعدّت الحركة عملية الاغتيال جريمة إرهابية صهيونية جديدة ستلقى ردًّا مناسبًا بسواعد أبطال شعبنا، وهي جريمة تعكس الرعب الذي يسري في جسد كيان الاحتلال جراء تصاعد المقاومة واستبسال رجالها، وآخرهم بطل جنين الشهيد كامل أبو بكر، الذي هزّ منظومة أمن الكيان في "تل أبيب" مساء أمس السبت.