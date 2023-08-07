اعتقالات بالضفة واشتباكات باقتحام الاحتلال لجنين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة جنين خلال التصدي لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات تصديا للقوات المقتحمة.

وذكر شهود عيان أنه فور اقتحام الآليات العسكرية للمدينة، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة وسمعت أصواتها في أرجاء المدينة خاصة بمنطقة حي المراح والمنطقة الشرقية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الخمايسة بحي المراح في جنين، واعتقلت شابا من منزل العائلة، بعد أن عاثت به خرابا وأخضعت قاطنيه لتحقيقات ميدانية.

المصدر: وكالات