رابط فحص التصاريح بالالوان شهر 8 أغسطس 2023.. وزارة العمل تكشف موعد تحديث ألوان التصاريح، قالت منال الحتّة مسؤول المكتب الإعلامي بوزارة العمل في غزة، إنّ ألوان المقبولين بتصاريح العمل تتغير كل 3 أشهر.

وأوضحت الحتّة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الألوان تغيرت آخر مرة في شهر يوليو الماضي.

وبيّنت أن الحصة لا تزال كما هي ولم يجري أي إضافة عليها.

وذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة للراغبين في العمل بالداخل المحتل.

وادعت القناة أن عدد التصاريح حاليا عند مستوى قياسي و"إسرائيل" ترغب بزيادته رغبة في تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وبحسب القناة، فان المؤسسة الأمنية أوصت بهذه الخطوة ، بعد أن أوصت بالفعل بإجراءات إضافية للسلطة الفلسطينية تم مناقشتها في مجلس الوزراء الأخير.

ويبحث الكثيرون عن رابط فحص التصاريح بالألوان 2023، والذي من خلاله يستطيع أن يتعرف على دوره في الحصول على تصريح العمل، حيث تقوم الوزارة بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن أنه في أي مجموعة يكون دوره، وقد جاءت على النحو التالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة القادمة.

اللون الأصفر: يدل على ترشيح الاسم في الدفعة الثانية وعليه أن ينتظر بعض الوقت.

اللون البرتقالي: يدل على أن المتقدم يحتاج بعض الوقت للحصول على التصاريح، فقد تمتد الفترة إلى ما يقارب أشهر، وعلى المقدم في وزارة العمل الانتظار لحين رفع اسمه ضمن القوائم التالية.

اللون الأحمر: يدل على أن المتقدم يحتاج وقتًا كبيرًا لإصدار تصريحه، وقد يمتد الوقت إلى ما يقارب الستة أشهر إلى سنة.

اللون الأزرق: يدل على أن المتقدم مسجل حديثا ويحتاج الكثير من الوقت.

اللون الأسود: يدل على أن المتقدم قد تم رفضه، وينبغي أن ينظر إلى مدة الرفض من خلال الموقع الخاص به عبر وزارة العمل، وقد يمتد الرفض ما بين الستة أشهر إلى سنة.