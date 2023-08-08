وزارة العمل توضح آلية التعامل مع تصاريح المشغل وتصاريح العمل الجديدة

وزارة العمل بغزة توضح آلية التعامل مع تصاريح المشغل وتصاريح العمل الجديدة ، أعلنت وزارة العمل في غزة عن تفعيل نظام شركات التشغيل في الداخل المحتل، والذي تم إقراره في العام 2019م، من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، بناءً على توصية الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل المحتل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل.

تصاريح المشغل

وأوضح م. الغصين أن الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.

وأكد أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

تصاريح العمل في إسرائيل

وأشار إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

ونوه أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.

طريقة فحص تصاريح العمل بالألوان 2023

أوضحت وزارة العمل في غزة، أنه يمكن القيام بفحص تصاريح العمل بالألوان، وذلك عبر 5 مجموعات ملونة ومختلفة، وفقًا لما يلي:-

اللون الأخضر وهو يدل على أن المتقدم تم توافر اسمه في الدفعة.

بينما اللون الأصفر يدل على أن المرشح سيتم توافر اسمه في الدفعة الثانية.

في حين أن اللون البرتقالي دليل على أن الاسم يحتاج مراجعة متوسطة.

كما أن اللون الأحمر يُشير إلى أن الاسم يحتاج إلى الكثير من الوقت.

إضافة إلى اللون الأسود: فهو يدل على أن المرشح مستبعد تمامًا.

الاستعلام عن تصاريح العمل وزارة العمل

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالاستعلام عن تصاريح العمل في غزة:

يجب الذهاب لموقع وزارة العمل.

الضغط على خانة "فحص التصاريح الجديدة".

قم بكتابة اسم المستفيد ورقم الهوية.

ستصل لك رسالة بكلمة المرور.

إدخال بطاقة الرقم القومي.

الضغط على استعلام.

لتتمكن من معرفة التفاصيل.