فتح تكشف للرسالة: تعديل حكومي قريب في السلطة

كشف عبد الإله الأتيرة مستشار رئيس الوزراء محمد اشتيه، عن وجود تعديل حكومي قريب.

وأكدّ الأتيرة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنه "سيجري فعلا في المرحلة القادمة تغييرات كبيرة في السلطة الفلسطينية، وستطال تغيير الحكومة".

وأوضح الأتيرة أن الهدف من هذه التغييرات "تجديد شباب السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "هناك تغييرات كبيرة سنشهدها من السفراء والمحافظين والوزراء والشخصيات الرسمية، بما يضمن تحقيق هذا الهدف".

وعن إقالة المحافظين، أجاب: "هذا يأتي في سياق تحقيق الهدف، وهو منح فرصة للشباب؛ للتقدم في العمل".

وأكدّ أن التعديلات الوزارية ستكون جوهرية دون الإفصاح عن المزيد.

وأقال عباس، ظهر الخميس، 21 محافظًا من محافظي السلطة في المحافظات الشمالية والجنوبية معا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن عباس أحال بالمحافظات الشمالية كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

وأوضحت أن التقاعد في المحافظات الجنوبية شمل محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

وأشارت إلى أنه أصدر مرسومًا رئاسيًا بتشكل لجنة رئاسية، تضم شخصيات قيادية ذات اختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

بدوره، علّق محافظ جنين أكرم الرجوب لـ"الرسالة نت"، بالقول، إنّ الرئيس "يقيل الي بده إياه ويحط الي بده إياه"، مضيفا: "لا أعرف ما هو السبب"، وختم بالقول: "لا تعليق".

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ومؤخرًا، كشف تحقيق استقصائي لـ"الرسالة نت" كواليس معركة صراع الخلافة على منصب رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، والتي تدور رحاها بين قيادات كبيرة في فتح.

التحقيق الذي يكشف معلومات جديدة عن تحركات الأطراف المتصارعة ب فتح لمحاولة الظفر بالمنصب، يشير إلى أن الضفة على أعتاب حمام دم بين قيادات حركة فتح التي كدست السلاح لهذه اللحظة.

وكشف عن مخطط الإطاحة بتوفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي سرب له تسجيل صوتي للطيراوي وهو يكشف بعض الخفايا عن حسين الشيخ المرشح الأوفر حظاً للظفر بمنصب الرئاسة.