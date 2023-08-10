الاحتلال يُفرج عن عمار عسلية وأبنائه بشروط

قررت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، الإفراج عن الأسير عمار صابر عسلية (48 عامًا) من بلدة برقا بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وثلاثة من أبنائه بشروط.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ وتلقته "الرسالة نت"، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن "عسلية" وثلاثة من أبنائه وهم: عبد العظيم (16 عامًا)، محمد (21 عامًا)، وصقر (22 عامًا).

وجاء قرار الإفراج بشروطٍ تمثلت بدفع غرامة بقيمة 2000 شيقل على كل واحد من المعتقلين، وعدم الخروج من بلدة برقا لأسبوع.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عائلة "عسلية" في 7 آب/أغسطس الجاري.