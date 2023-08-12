موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن.. وزارة التربية والتعليم رابط نتائج التوجيهي.. يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور مع اقتراب نتائج توجيهي الاردن 2023، وخاصة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان ورغبتهم في معرفة النتيجة والمجموع الذي حصلوا عليه لمعرفة الكلية التي سينضمون إليها ابتداءً من العام الدراسي القادم 2023-2024.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن

وزير التربية والتعليم الاردني، الدكتور عزمي أكد على أن موعد اعلان نتائج التوجيهي 2023، ستكون في 16 أغسطس الحالي.

رابط فحص نتائج توجيهي 2023 في الأردن.. جيل 2005.. اضغط هـــــــــنا

رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس





نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، وهي كالتالي:

يتعين على الطلاب والطالبات الدخول إلى الرابط هنا للوصول إلى موقع نتائج التوجيهي.

البحث عن نتائج امتحان التوجيهي التكميلي في الأردن.

يقوم الطالب بإدخال رقمه المدني في المكان المحدد ويضغط على الخيار للحصول على النتيجة.

يستطيع الطلاب أيضا الاستفسار عن نتائجهم باستخدام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1411 وتضمن رقم الجلوس.

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بعض إحصائيات اختبارات الثانوية العامة في الأردن لجيل 2005

بلغت نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في الأردن نسبة عالية، حيث نجح أكثر من 90% من الطلاب والطالبات.

أعلى المواد: كانت هناك بعض المواد التي حقق فيها الطلاب أعلى درجات، ومن بينها الرياضيات والفيزياء والكيمياء. حيث قدم الطلاب أداءً مذهلاً في هذه المواد، مما يشير إلى اهتمامهم وتفانيهم في دراسة هذه العلوم.

أعلى الطلاب المتفوقين: تم تكريم عدد من الطلاب والطالبات الذين حققوا درجات ممتازة في جميع المواد. وقد تم اختيارهم كأفضل الطلاب في المملكة لعام 2023. وقد قدموا أداءً رائعًا واستحقوا هذه الشهادة التقديرية.

التحصيل العلمي: أظهرت النتائج أن هناك زيادة في عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات التحصيل العلمي بنجاح. وهذا يشير إلى أهمية التعليم والتحصيل العلمي بالنسبة للطلاب في المستقبل.

التحصيل الأدبي: كان هناك أيضًا زيادة في عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات التحصيل الأدبي بنجاح. وهذا يشير إلى أهمية التعليم والثقافة بالنسبة للطلاب في المستقبل.

وبناءً على هذه النتائج الرائعة، يجب أن تكون هناك خطط لدعم الطلاب المتفوقين وتقديم فرص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في المستقبل. كما يجب أيضًا تقديم الدعم اللازم للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية في تحسين نتائجهم.

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موعد مؤتمر نتائج التوجيهي الأردني 2023 .. رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

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