100 إصابة بمتحور جديد من كورونا بالضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن اكتشاف نحو 100 إصابة بمتحور جديد من فيروس كورونا يطلق عليه (EG.5).

وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة كمال الشخرة، خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن هناك من 50 إلى 100 إصابة جديدة في مختلف المحافظات الفلسطينية من رفح وحتى جنين.

وبين الشخرة، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار وهناك إصابات في أغلب دول العالم وتم تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة وفاة، إلا أن فلسطين لم تسجل أي حالة سوى الإصابات.

وقال: الحالات التي تم تسجيلها لدينا سواء بالعلاج بالمستشفيات أو بالمتابعة من المنزل تؤكد أن الفيروس سريع الانتشار ويسبب أعراض الحمى والتهاب الحلق وسيلان في الأنف والتهاب العضلات والاسهال والتقيؤ.

وبين المسؤول بوزارة الصحة، أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد هم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن هذه الفئات يتوجها عليها الحذر الشديد.