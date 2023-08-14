أجهزة السلطة تعتقل محررًا ونجله بعد الاعتداء عليهما في نابلس الليلة الماضية

اعتقل وقائي السلطة اللية الماضية الأسير المحرر عنان بشكار ونجله إسلام عقب اقتحام منزلهما في حي المسكان الشعبية شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وخلال عملية الاقتحام التي نفذتها أجهزتها السلطة أقدمت على الاعتداء المحرر "بشكار" ونجله، بعد أن عاثت خرابًا ودمارًا في منزلهما.

ولم تراع أجهزة السلطة الأمراض وحالة الإعياء التي يعاني منها المحرر "بشكار"، في حين حمّلت عائلة "بشكار" جهاز الأمن الوقائي المسؤولية الكاملة عمّا جرى وعن حياة ابنيهما.

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين قد استنكرت في بيانٍ لها أمس الأحد، مواصلة أجهزة السلطة اعتقال أكثر من 57 مواطنًا في سجونها على خلفيةٍ سياسيةٍ.

وأكّدت اللجنة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة وحملتها المتواصلة لملاحقة واعتقال الأسرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير ومقاومة الاحتلال.

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين كافة الجهات المعنية التدخل الفوري لوقف ملاحقة أجهزة السلطة الأسرى المحررين والنشطاء والمطاردين للاحتلال، والكف عن قمع المواطنين واستهدافهم على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي ومقاومة الاحتلال، والإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين في سجونها.