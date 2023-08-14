95% من شباب الضفة وغزة يمتلكون هاتفاً ذكياً

كشف تقرير حديث عن عام 2022، أن 90 % من الشباب (18-29 سنة) في فلسطين يمتلكون هاتفا ذكيا.

وأشار أن نسبة الشباب في الضفة الغربية الذين يحملون هاتفا ذكيا نحو 97 %، فيما بلغت بصفوف الشباب الغزيين 80 %.

وذكر أن 95 % من شباب فلسطين يستخدمون الإنترنت من أي مكان بواقع 98 % بالضفة الغربية و92 % في قطاع غزة مع نهاية العام الماضي.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادر بمناسبة يوم الشباب العالمي، أن عدد الشباب في فلسطين بلغ حتى نهاية 2022 نحو 1.1 مليون شاب وشابة.

وبلغ عدد الاشتراكات في الهاتف الخلوي الفلسطيني (جوال- وأريدو ) 4.4 ملايين شريحة في نهاية 2022.

وأجرى الفلسطينيون العام الماضي 229 مليون مكالمة هاتفية محلية بمعدل 19.1 مليون مكالمة شهرية.

وتشير تقديرات إلى أن الفلسطينيين يستوردن سنويا هواتف من الخارج بقيمة 100 مليون دولار.