93 إصابة وتفجير منزلين شرق نابلس واشتباكات خلال مداهمة الاحتلال للضفة

شّنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمة لعدة مناطق بالضفة الغربية، تخللها إصابات بعضها برصاص الاحتلال الحي، واعتقالات وتفجير منزلين واشتباكات وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات الاحتلال.

وأصيب 85 مواطنًا بالاختناق إضافة إلى 8 بالرصاص الحي وصفت إحدى الإصابات بالخطيرة جدًا وأخرى تم اعتقالها الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس.

وتصدّت المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال لشرق نابلس بالعبواتِ، كما دارت اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات الاحتلال المقتحمة.

واستهدف الشباب الثائر جرافة تابعة لجيش الاحتلال بقنبلة محلية الصنع خلال اقتحام المنطقة الشرقية.

وفجّرت قوات الاحتلال منزلين خلال اقتحامٍ واسع لمخيم بلاطة شرق نابلس، في حين تصاعدت ألسنة الدخان من أحد الأبنية بعد تفجيره.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مخيم بلاطة شرق نابلس تزامنًا مع اقتحامه برفقة جرافة عسكرية.

واستهدفت المقاومون قوات الاحتلال بصلياتٍ من الرصاص خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، كما أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب المدينة.

واعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الطبية ومنعتها من الوصول لمصاب قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأصيب شاب نتيجة دهسه بآليةٍ عسكريةٍ لجيشِ الاحتلال قرب دوار الغاوي شرق نابلس.

وخلال اقتحام الاحتلال لحي الجابريات في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أكرم حمدان وعبيدة الصيدلي وقســام الفايد، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شرق القدس، واعتقلت الشاب محمد خليل حمدان بعد مداهمة منزله، كما اقتحمت مخيم شعفاط في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث عبد القادر شواهنة بعد اقتحام منزله في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، كما اعتقلت شابًا آخر خلال اقتحام حي النقار بمدينة قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال قرية سردا شمال مدينة رام الله، كما اقتحمت مدينة الخليل، كما استهدفت منازل الأهالي بالقنابل الصوتية خلال اقتحام بلدة العوجا بأريحا.