tawjihi.jo.. موعد مؤتمر الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023 في الأردن، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، أن مؤتمر الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي الحالي في المملكة الهاشمية الأردنية سيكون في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023، نتائج التوجيهي الأردن 2023 الثانوية العامة يهتم بها الكثيرون، وهي من المواضيع التي تحتل كافة محركات البحث وكافة مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، حيث انتهى الطلاب والطالبات من الاختبارات، وأنهت الوزارة عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وفي انتظار لحظة الصفر فإعلان النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023





وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد كنانة أكد أنه سيعلن عن النتائج عبر مؤتمر صحفي كما هو معتاد، سيتم الإعلان خلاله عن النتائج ونسب النجاح وأسماء الأوائل في الفروع على مستوى المملكة.

وأضاف كنانة إلى أنه لن يتم إرسال رسائل نصية (SMS) فيما يتعلق بنتائج الطلبة.

وعقد امتحان الثانوية العامة، في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ اشتملت على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وراقب ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة على الامتحان الذي أثار جدلا شعبيا نتيجة لصعوبة عدد من المباحث.





رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023

وكشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الاردنية محمد كنانة خلال الساعات الاخيرة عن تفاصيل اعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، فقد كشف أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الطلاب من خلال مؤتمر صحفي تعلن خلاله الوزارة عن نسب نجاح الطلاب.

أصدرت عدة جهات من المصادر الرسمية في وزارة التربية الاردنية أن اعلان نتائج التوجيهي تم تحديده بعدما تم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المحافظات بشكل عام، حيث يتم رصد جميع الدرجات تمهيدا لطرح النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، وقد أكدت بعض المصادر على أن نسب نجاح الطلاب قد جاءت مرتفعة بناء على المؤشرات الأولية الخاصة بالنتيجة.

موقع وزارة التربية والتعليم Tawjihi jo

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2023 من هنـــــــــــــــــــــــــا

وفرت وزارة التربية والتعليم الأردنية موقع توجيهي جو Tawjihi jo، والذي يعتبر هو أحد المواقع الالكترونية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، لكي يتم من خلالها استخراج نتائج الثانوية العامة التوجيهي في جميع المحافظات المختلفة، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

أو الدخول إلى موقع توجيهي جو.

الدخول بعد ذلك إلى قائمة خدمات نتائج الطلاب من خلال الموقع.

تحديد الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2023.

تحديد شعبة الطالب ما إذا كانت “علمي، ادبي”.

اختيار اسم محافظة الطالب بعد ذلك.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل كامل وصحيح.

الضغط على ايقونة عرض النتيجة لتظهر على الفور.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي من الجوال

يتم فتح القائمة الخاصة بإرسال الرسائل على الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

يقوم بتعبئة الاسم الخاص به بشكل كامل، ويليها رقم الجلوس.

يتم إرسال الرسالة إلى الرقم 1411.

سوف يتم إرسال رسالة تفيد بنتيجة ودرجات الطالب.

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