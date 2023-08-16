الاتحاد الأوروبي للرسالة: دفعنا مخصصات كاملة لـ71 ألف عائلة من منتفعي الشؤون الاجتماعية

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، إن الاتحاد الأوروبي صرف منحته كاملة المخصصة للشؤون الاجتماعية وقيمتها 22 مليون دولار مخصصة لـ71 ألف أسرة من منتفعي الشؤون.

ويستفيد من الشؤون الاجتماعية 110 آلاف أسرة، يتكفل الاتحاد ب71 ألف منهم، والبقية تدفع لهم السلطة وعددهم 40 ألف أسرة؛ الذين حصلوا على مئة دولار فقط منها، بحسب عثمان.

وأوضح عثمان لـ"الرسالة نت" أن عدد المستفيدين من الشؤون هم 110 ألف أسرة، من بينهم 40 ألف أسرة تدفع لهم السلطة الفلسطينية.

وذكر ـأن السلطة تحدثت عن وجود عجز لديها، "وأن لديهم خيار عدم الدفع، او دفع مئة دولار فقط لكل أسرة وهذا ما جرى".

وبيّن عثمان أنّ الاتحاد الأوروبي لا يمكنه زيادة نسبة مساهمته في دعم برنامج الأسر الفقيرة.

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نهبّت السلطة الفلسطينية 2.7 مليار شيقل، منذ العام 2017، في سياق استقطاعها من الخصومات المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، بحسب المتحدث الإعلامي باسم الهيئة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية بقطاع غزة صبحي المغربي.

وقال المغربي لـ"الرسالة نت" إن ّالسلطة توقفت عن دفع المخصصات لمدة عامين تقريبا، واستأنفت بعد ذلك عملية الصرف في اطار مرة واحدة فقط، بدلا من 4 مرات كما جرت العادة.

وأوضح المغربي أن هذه الاستقطاعات تمثل نهبا للقمة الفقراء والجوعى من أبناء شعبنا، والأسر المصنفة بالأشد فقرا، متسائلا: "لماذا هذه الاستقطاعات لا تجري إلّا في غزة؟!"

وأعلن المغربي في تصريح سابق خاص بـ"الرسالة نت"، استقطاع السلطة لـمخصصات 18 ـألف شخص من قدامى منتفعي الشؤون المدنية.

وقال المغربي إنّ السلطة اختارت 18 ألف أسرة، ومنحتهم 350 شيقل فقط من أصل 1800 شيقل، هي حصة المساهمة التي تقدمها السلطة، فيما سلبت مخصصات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ونوه بأن هذه الأسر المستقطع منها هي من المنتفعين القدامى بالشؤون الاجتماعية.

وأوضح المغربي أنّ الاتحاد الأوروبي يساهم بـ82% من قيمة المنحة، والبنك الدولي بـ1%، والسلطة تساهم بـ17% من المنحة.

وبيّن أن مجمل المبلغ الذي استقطعته السلطة نتيجة هذا الاجراء 23 مليون شيقل.

وذكر أن هذا الاجراء يمثل انتكاسة وسلب للأموال من الفقراء، معلنا عن وقفة احتجاجية ستنظم يوم غد الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف صباحا في الجندي المجهول.

وبدأ أمس الثلاثاء، صرف الدفعة الثانية من مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد انقطاع استمر لأشهر.

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ويستفيد من مخصَّصات الشؤون الاجتماعية عدد كبير من المواطنين في محافظات الوطن نحو 116 ألف أسرة متعففة، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة نحو 81 ألف أسرة متعففة، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية نحو 36 ألف أسرة متعففة.

وتشكل غالبية الذين يحصلون على شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية من كبار السن وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة النساء الأرامل.

ويتكفل الاتحاد الأوروبي بتغطية 60% من قيمة فاتورة الشؤون الاجتماعية، التي يفترض أنّ تصرف على أربع فترات خلال العام الواحد، أي كل ثلاثة شهور مرة، نهاية شهر 3 و6 و9 و12.