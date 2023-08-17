النائب منصور: اعتداءات الاحتلال وجرائمه لن تثنِ شعبنا عن التمسك بحقه

أكد النائب ياسر منصور أنّ اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لن تثنِ شعبنا عن التمسك بحقه والدفاع عن مقدساته.

وشدد منصور على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه وثابت على أرض، وسيبقى مدافعاً عنها، والاحتلال بإذن الله إلى زوال، مشيراً إلى أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة منذ وجوده فوق أرض فلسطين.

وأوضح أن الاحتلال يخطط لممارسة أبشع صور القمع والتنكيل بحق شعبنا والتضييق عليه، سعياً لدفعه إلى الهجرة، منوهاً إلى أن إجراءات الاحتلال في القدس دليل واضح على هذه السياسة.

وبيّن أن التهويد وهدم البيوت وسحب الهويات من المقدسيين وفرض مناهج جديدة للتعليم لتشويه الثقافة الفلسطينية وطمس الهوية الفلسطينية، كل ذلك يؤشر إلى سياسة الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان الأصليين وإحلال الغرباء، وصولاً لهدم المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الحالة في الضفة الغربية لا يختلف كثيراً عن حال المقدسيين، في مصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار والتضييق المتصاعد عبر الحواجز، إلى جانب الهجمة الاستيطانية المسعودرة وغير المسبوقة ضد الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن الاحتلال يرصد ميزانيات هائلة للتوسع الاستيطاني، حتى أصبح المواطن في الضفة يعيش بين حصارين الاستيطان من جهة والحواجز التي مزقت أرضنا من جهة أخرى.