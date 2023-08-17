جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال، اعتقلت محمد صبارنة، ومؤمن صليبي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما في بلدة بيت أمر بالخليل.

وفي بلدة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رامي شريدة والأسير المحرر عمر دراغمة، بعد مداهمة منزليهما في المدينة، وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الخالق برناط بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة بلعين غرب رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال حسن هصيص، وهاني الكستوني، إضافة لاعتقال الشاب أمين أبو عاهور من منطقة هندازة شرق مدينة بيت لحم.